Altınova'da müstakil evde yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üç Evler mevkisinde tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.