Altınova'da karla mücadele devam ediyor - Haberler
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Altınova'da karla mücadele devam ediyor

Altınova'da karla mücadele devam ediyor

Yurt genelinde devam eden olumsuz hava şartlarına karşı Yalova'nın Altınova İlçesinde ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yurt genelinde devam eden olumsuz hava şartlarına karşı Yalova'nın Altınova İlçesinde ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yurt genelindeki yoğun kar yağışının Altınova'da da etkili olmasıyla birlikte başta Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ve Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre karla mücadelede çalışması yapıyor.

Altınova Belediyesi Garaj Amirliği ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde etkisini gösteren kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için yolları açarak, tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalarla herhangi bir olumsuz duruma izin vermediklerini söyledi.

Su sayacı uyarısı

Öte yandan Altınova Belediyesi Su İşleri yetkililer, etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi: "Su sayaçlarının donmaması, bozulmaması ya da patlamaması için, sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülasyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması, sayacın bulunduğu yerde varsa kırık camların yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Alınan önlemlere rağmen su sayacı donmuş ise üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemeli ve herhangi bir şekilde ısıtılmamalıdır." - YALOVA

Altınova'da karla mücadele devam ediyor

Altınova'da karla mücadele devam ediyor

Altınova'da karla mücadele devam ediyor

Altınova'da karla mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Altınova, Yalova, su, 3. Sayfa, Haber

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