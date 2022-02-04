Altınova Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği

Sucuk ekmekler Başkan Amca'dan

YALOVA - Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestr Tatil Etkinliği'nde öğrenciler kurulan stantlarda doyasıya eğlendi. Öğrenci ve velilere sucuk ekmek ikramı da yapıldı

Vakıfbank İlkokulu Bahçesinde öğrencilerin ve velilerin geniş katılımıyla gerçekleşen Sömestr Tatil Etkinliği'nde kurulan stantlarda çocuklar için çeşitli aktiviteler yapıldı.

Kahvaltıyla başlayan etkinlikte öğrencilere Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, sucuk ekmek de ikram etti.

Palyaçoların da yer aldığı aktivitede miniklerin yüzleri boyanırken, birçok oyun sahnelendi.