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Altınova Belediye Başkanı Oral, tarihi Kibatos Kalesi su altı kazı çalışmasını inceledi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
Altınova Belediye Başkanı Oral, tarihi Kibatos Kalesi su altı kazı çalışmasını inceledi

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek bölgesinde denizin yaklaşık 3,5 metre altında bulunan Civetot (Kibatos) Kalesi ile ilgili süren su altı kazı çalışmalarını dalış yaparak takip etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek bölgesinde denizin yaklaşık 3,5 metre altında bulunan Civetot (Kibatos) Kalesi ile ilgili süren su altı kazı çalışmalarını dalış yaparak takip etti.

Belediye Başkanı Oral, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Altınova Belediyesi sponsorluğunda, Marmara Denizi'nde bulunan batıkta geçen temmuz ayında başlatılan su altı kazı çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz ile inceledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" çalışmalarına başlandığını aktardı.

Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere gerçekleştirilen su altı kazı çalışmalarının büyük bir heyecanla devam ettiğini belirten Gündüz, "Su altında bulunan yapı grubunun Geç Antik Dönem'den başlayarak 13. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülmekte. 2021 yılı çalışmalarında yapı grubunun enken dönemi olan Limnae yerleşimine ait olabilecek buluntular ele geçirildi. Kuzey Anadolu Fayı'nda meydana gelen bir deprem ile yapının battığı düşünülüyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Oral ise çalışmaların başarıyla devam ettiğini aktardı.

Kazının sonuçlarının sadece Türk ve Selçuklu tarihleri değil, dünya tarihi açısından da önemli olacağını öngördüklerini bildiren Oral, "Bunun için çok heyecanlıyız. Kazı çalışmalarımızda özverili ve titiz bir çalışma yürüten Serkan Gündüz hocamız ve ekibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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