Altındağ'a 2 yılda 38 kilometre yeni yol

Altındağ Belediyesi, ilçeye yapılacak yeni yatırımların önünü açmak için durmaksızın çalışıyor. 2 yılda Altındağ'da 38 kilometre yeni yol açıldı.

Altındağ'da yeni yatırımların önündeki engeller kalkıyor. 2 yıl içerisinde, Altındağ'a 38 kilometre yeni yol kazandırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, açılan her yolun ilçeye kazandırılacak projelerin önünü açtığını vurguladı. Başkan Balcı, "Açtığımız her yol bölgede inşa edilecek modern konutların, okulların, parkların, spor alanlarının ve daha bir çok sosyal donatının da önünü açıyor. Yeni yol açtığımız her bölge, yatırımcıların tercih ettiği merkez haline dönüşüyor. Yol açılınca, yatırımların önü açılıyor. Açılan bu yolların meyvesini önümüzdeki dönemde toplayacağız" dedi.

Altındağ'da vatandaşların trafik sorunu yaşamadan evlerine gidebilmesi ve daha fazla yatırımın hayata geçirilebilmesi için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağ'da tüm çalışmalarımız planlı ve programlı... Altındağ'ın farklı noktalarında yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. 2 yılda 38 kilometre yeni yol açtık, vatandaşlarımızın büyük desteğini gördük. Parkları, yolları, tesisleri ve sosyal alanları ile örnek olacak bir Altındağ için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı