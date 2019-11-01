Altın Portakal'da canlı yayının davetsiz sevimli misafiri

01.11.2019 12:12

Antalya'da düzenlenen 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında film gösterim ve söyleşilerinin yapıldığı Antalya Kültür Merkezi Yerleşkesi'nde, canlı yayın yapıldığı sırada ortaya çıkan sevimli bir köpek, konuklarının önündeki alana yattı. Bir süre kameralar ve kameramanlardan oluşan ekipleri izleyen sevimli davetsiz misafir, daha sonra durumdan sıkılınca kalkıp parka doğru yol aldı.



Antalya Kültür Merkezi (AKM) Yerleşkesi'nde 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan canlı yayında, Kronoloji filmi yönetmeni Ali Aydın ile oyuncular Cemre Ebüzziya ve Birkan Sokullu söyleşiye konuk oldu. Film gösterimleri ve söyleşilerin yapıldığı bölgede her şey normal seyrinde devam ederken canlı yayının yapıldığı alana beklenmeyen bir şekilde gelen köpek, yayının yapıldığı alana yattı. Yayın devam ettiği için teknik ekibin de müdahale edemediği sevimli davetsiz misafir bir süre bulunduğu yerden kameralarla kameramanları izledi.



Bir süre sonra durumdan sıkıldığı anlaşılan sevimli köpek, konukların da meraklı bakışları arasında yayın alanından ayrıldı. Sevimli davet misafirin daha sonra oyun parkına doğru yol aldığı gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA