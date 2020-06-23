Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?
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Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?

Ülkeler koronavirüs salgını ile mücadele ederken, piyasalarda gösterdiği belirsizlik ve hareketlilikle ilginç bir seyir izliyor. Özellikle altın fiyatları tarihin gördüğü en büyük yükselişleri yakaladı. Peki güncel altın fiyatları nedir?

Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?
23.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:58

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 383,8 liradan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 17.50 itibarıyla 385,7 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, cumhuriyet altını da 2.577 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.759 doları görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri verdi ve şu dakikalarda 1.754 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA NE KADAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Bugün yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?
22 HAZİRAN HAFTASI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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