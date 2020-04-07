Alternatif Bank ve İştiraklerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na Destek Alternatif Bank, Koronavirüs salgınına karşı çalışanları ve müşterileri için ilk günden bu yana aldığı önlemlerin yanında, ülke olarak büyük bir dayanışma ruhuyla verilen mücadeleye destek olmak amacıyla önemli bir adım daha attı.

Banka, iştirakleri Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmek ve salgının ekonomik etkilerini azaltmaya katkı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na1,5 milyon TL bağışta bulundu. Kaynak: Bültenler