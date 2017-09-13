Altay Teknik Direktörü Biçer: "Şampiyonluk İçin Çok Erken"

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçında Zonguldak Kömürspor ve Kahramanmaraşspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, şampiyonluktan söz etmek için çok erken olduğunu söyledi.



Düzenlediği basın toplantısında şampiyonluk için geçen sezonki sinerjiyi yakalamaları gerektiğini anlatan Cüneyt Biçer, "İkinci haftada liderliği yakaladık diye 'Şampiyonuz' demek ütopik olur. Önemli olan ligin sonunda nerede bulunduğun. Bizim gibi iddialı takımlar kuran 6-7 kulüp var" dedi. Cumartesi günü kendi sahalarında karşılaşacakları Şanlıurfaspor'un da iddialı bir kadro kurduğunu ve 2'de 2 yaptığını hatırlatan Cüneyt Biçer, şöyle devam etti:



"Bu hafta taraftarımıza kavuşacağız. Tribün desteğine ihtiyacımız var. Keyifli bir müsabaka olacak. Rakibi inceliyoruz, artılarını eksiklerini tartarak kazanmak için planımızı yapacağız. İki maçta 4 gol atıp, hiç gol yememişler. Ön bölgede etkili bir takım. Kaliteli bir karşılaşma ortaya çıkacak. Fiziksel anlamda üstünlük kuran takım galibiyete yakın olacak."



İBRAHİM AKIN'A ÖVGÜ



Altay'da ilk 2 haftada 2 gol, 1 asistle oynayan sol kanat oyuncusu İbrahim Akın'ın performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. İbrahim Akın'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen teknik direktör Cüneyt Biçer, "Geçen sezon hazırlıksızdı. Sonradan kendini toparladı ve ligin sonunu iyi bitirdi. Kazandığımız kupa İbrahim'e ekstra motivasyon sağladı. O performansın devamını getirmemiz gerekiyordu. Lig bittikten sonra özverili davrandı ve çalışmayı bırakmadı. Kamp döneminde neredeyse hiç antrenman kaçırmadı ve iyi çalıştı. Bunun sonucunda kalitesi ilk 2 haftadan ortaya çıktı. Bizim için önemli bir silah" diye konuştu.



- İzmir