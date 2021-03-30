Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım sevinci kamerada
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Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım sevinci kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göztepe Spor Kulübü, futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a çağrıldığı anlardaki yaşadığı sevinci paylaştı.

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Göztepe Spor Kulübü, futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a çağrıldığı anlardaki yaşadığı sevinci paylaştı. Öztürk'ün milli takım sevinci sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak olan Letonya karşılaşması öncesinde 8 futbolcunun olağanüstü sebeplerden dolayı kadrodan ayrıldığını ve 3 futbolcunun kadroya dahil edildiğini duyurmuştu. Milli takım kadrosuna dahil edilen isimlerden biri ise Göztepe'nin başarılı stoperlerinden Alpaslan Öztürk oldu. Kariyerinde ilk defa A Milli Takım'da yer alacak Alpaslan Öztürk'ün yaşadığı sevinç ise Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'nde yer alan güvenlik kameralarına yansıdı. Göztepe Spor Kulübü de Alpaslan Öztürk'ün sevincini sosyal medya aracılığıyla futbolseverlerle paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde telefonla konuşurken tesis binasına giriş yapan Alpaslan Öztürk'ün aldığı haberle sevince boğulduğu görülüyor.

Göztepe Spor Kulübü'nün paylaştığı bu görüntü sosyal medyada on binlerce taraftar tarafından beğenilirken, farklı renklere gönül vermiş birçok futbolsever Alpaslan Öztürk'e A Milli Takım forması altında başarılar diledi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım sevinci kamerada
Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım sevinci kamerada
Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım sevinci kamerada
Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım sevinci kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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