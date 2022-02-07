Almeda Abazi Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Ayrıca, Survivor All Star yarışmasına 2015 yılında katılmıştı. Peki, Almeda Abazi kimdir? Allmeda Abazi aslen nereli, kaç yaşında? Almeda Abazi Survivor'a ne zaman katıldı? İşte detaylar...

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Almeda Abazi Sayışman (13 Şubat 1992, Tiran), Arnavut asıllı Türk model ve oyuncudur. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir.Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir.

Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.

ALMEDA ABAZİ'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

2007 Miss Tirana (Tiran Güzeli)

2008 Miss Albania (Arnavutluk Güzeli)

2008 Miss Globe (Kâinat Güzeli)

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