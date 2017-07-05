Almanya: "Radikal İslamcılar ve Siber Saldırılar Ülkemizi Tehdit Ediyor"
Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkelerini hedef alan yasadışı istihbarat faaliyetlerine tahammül gösterilmeyeceğini söyledi.
Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkelerini hedef alan yasadışı istihbarat faaliyetlerine tahammül gösterilmeyeceğini söyledi.
Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, düzenlenen basın toplantısıyla 2016 yılı raporunu açıkladı. İçişleri Bakanı Maiziere, Almanya'daki radikal İslamcı faaliyetlerin artmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.
Thomas de Maiziere, Almanya İçişleri Bakanı: "Şu anda Almanya'da 680 radikal İslamcının potansiyel tehdidi devam ediyor. Bu rakam daha önceden hiç bu kadar yüksek olmamıştı."
Almanya hükümeti 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi sistemlerine yapılacak olası siber saldırılara da değindi.
300 sayfalık raporda, "Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya'yı hedef alan casusluk faaliyetlerinin baş aktörleri olduğu' belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'ye de raporda yer verildi.
Hans Georg Maassen, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı: "Yabancı ülkeler tarafından alınan aktif önlemlerle sürekli olarak yüksek tehdit altında bulunuyoruz. Bunlar daha ziyade ispiyon, propaganda ve elbette siber saldırılardan oluşuyor."
Açıklamada istihbarat faaliyetlerine öncelikle Almanya Dışişleri Bakanlığı ile yurt dışındaki Alman temsilcilikleri, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları, Başbakanlık ve Alman Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığı belirtildi.
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Tags: İslamcılar Almanya: ülkemizi siber saldırılar ediyor Radikal Berlin tehdit Siber saldırılar Almanya Terörizm Anayasa Gepost: 04 juli 2017