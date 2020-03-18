Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 2016'da yapılan ortaklık sonrası başlayan mülteci kabul programını askıya aldı.
18.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:43
Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile mülteci kabul programını askıya aldı
Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada programın salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılması sonucu askıya alındığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com