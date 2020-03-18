Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 2016'da yapılan ortaklık sonrası başlayan mülteci kabul programını askıya aldı.

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile mülteci kabul programını askıya aldı Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada programın salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılması sonucu askıya alındığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com