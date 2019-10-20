Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den Merkel'i sarsan itiraf: Erdoğan bizi uyarmıştı

20.10.2019 11:13

Almanya'da bir televizyon kanalının programına katılan Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel, Suriye'de iç savaşın çıktığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye'de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esed halkını bombalayacak" uyarısında bulunduğunu fakat Avrupa'nın ve Almanya'nın buna karşı çıktığını itiraf etti.

"DÖNEMİN BAŞBAKANI ERDOĞAN BİZİ UYARMIŞTI"

PKK ve PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Suriye'de savaş çıktığında, o dönemin başbakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan demişti ki, 'Suriye'de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esed halkını bombalayacak.' Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya idi." ifadelerini kullandı.

"OBAMA, PKK'NIN BİR KOLU OLAN YPG'Yİ KULLANDI"

Geçmişte Avrupalıların her zaman Amerikalılara, Türkiye sınırında PKK'nın kontrol ettiği bir bölgesel devlete izin verilmemesi konusunda dikkatli olunmasını söylendiğini anımsatan Gabriel, "Çünkü Türkiye buna, orayı kim yönetirse yönetsin, izin vermez." dedi. Gabriel, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bunu farklı gördüğünü ve PKK'nın bir kolu olan YPG'yi kullandığını belirtti.

"BİZ, PKK'YI 1980'Lİ, 1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDAKİ EYLEMLERİNDEN TANIYORUZ"

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman İkinci Televizyon Kanalı'nda katıldığı programda, terör örgütü PKK/YPG'ye ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.Gabriel açıklamalarında, "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz. Otobanlarda lastik yakmalarıyla, blokajlarla. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Kürtler hakkında konuştuğumuzda şunu tekrar söylemek istiyorum; bu ülkede (genel olarak) o Kürtlerden konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN ALMANYA'DA YASAK OLMASI, TÜRKİYE'DE SUÇ İŞLEDİĞİ İÇİN DEĞİL BURADA SUÇ İŞLEDİĞİ İÇİN"

PKK'nın Almanya'da da yasaklı bir örgüt olduğunu söyleyen Gabrile "Biz burada yasak olan bir örgütten (PKK) bahsediyoruz. Neden yasaklandığını söyleyeyim; şantajla para toplama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti. Hepsini de her zaman Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için yaptı. Almanya'da yasak olmasının sebebi bu. Yasak olması, Türkiye'de suç işlediği için değil burada suç işlediği için." dedi

Genel olarak Kürtler hakkında konuşulduğuna kaygılandığını vurgulayan Gabriel, "(Burada) 'Kürtler bizim en iyi müttefiklerimizdi' diye söylendi. Ancak biz buna 'Batı olarak onları kötü amaçlı kullandık' da diyebiliriz. Çünkü biz oraya (Suriye) girmek istemedik." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN BİZİ UYARMIŞTI!

Gabriel, Suriye iç savaşı başladığında o dönemde Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini aksi takdirde Esed'in halkını bombalayacağını söylediğini anımsatarak, "Aman Tanrım bunu yapamayız' diyenler ilk olarak Avrupa ve Almanya idi. Neden? 'Çünkü yeni bir Afganistan olmasın. Biz bunun içinde olmak istemiyoruz.' dedik. Kısa süre sonra Esed, halkını bombaladı ve biz, birkaç milyon mülteciyle bunun (ihtilafın) içindeydik." diye konuştu.

Avrupa'nın o dönemde Suriye'deki ihtilafa karışmamasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Gabriel, şunları kaydetti:

"Bugün, 'ahlaki olarak şu veya bu yapılabilirdi' demek çok kolay. Kendimiz (bu ihtilafa) karışmak zorunda kalmadığımız için çok mutlu olduğumuzu kabul etmemiz de gerekiyor. Biz Avrupa ve Almanya olarak, dış politika çıkarlarımızı her zaman Amerikan uçak gemilerine taşıdık ve kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik. Biz de böylelikle ahlaki şeyleri yüksekte tutabildik."

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, GABRİEL'İN AÇIKLAMALARINI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gabriel'in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaştığı görüntüde Sigmar'ın "Suriye'de iç savaş çıktığı zaman dönemin Başbakanı Erdoğan demişti ki, 'Suriye'de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esed halkını bombalayacak.' Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya idi.' ifadeleri yer alıyor.

Bakan Çavuşoğlu ise Gabriel'in paylaşımında "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var!" notunu kullandı.