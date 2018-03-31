Almanya'daki Türk Kökenli Başörtülü Adaya Destek

Almanya'nın Neumünster şehrinde, Liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) yerel seçimler için aday olan ve başörtülü seçim afişi tartışmalara neden olan Türk kökenli Aygül Kılıç'a FDP'den destek geldi.

Almanya'nın Neumünster şehrinde, Liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) yerel seçimler için aday olan Türk kökenli Aygül Kılıç'ın başörtülü seçim afişi tartışmaya neden oldu. Neumünster şehrinde 6 Mayıs tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde, tanıtım afişinde başörtülü fotoğraf kullanan Aygül Kılıç'ın afişi ülkedeki aşırı sağcıları rahatsız ederken, Müslüman kökenli seçmenlerden de büyük takdir topladı.

Partisinden destek

Sosyal medyada yayınlanan afiş sonrasında, aşırı sağcıların hedefi haline gelen Türk kökenli aday Aygül Kılıç'a partisi FDP'den de destek geldi. FDP açıklamasında, "İlerici ve liberal olan insanlar, başka kültür, din ve milliyetlere tabii olanlara ne giyeceklerini tavsiye etmeyen veya zorla kabul ettirmeyen insanlardır" denildi. Ayrıca FDP, Kılıç'ı Almanya'daki uyum başarı örneği olarak gösteriyor.

"Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var"

FDP Genel Başkan vekili Wolfgang Kubicki'nin, Kılıç'a gelen sert eleştirilere tepkisi ise daha ağır oldu. Kubicki, "Başörtüsü takan veya takmayan Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi değerlerimize ihanet etmektense oylarımızdan feragat ederiz" dedi. - BERLİN