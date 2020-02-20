: Almanya'daki saldırgan, saldırıdan önce duvara kendi web sitesinin adını yazmış

20.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:05

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara kendi web sitesinin ismini yazdığı ortaya çıktı.

SALDIRIDAN ÖNCE YAZILMIŞ

Alman polisleri, Türklerin iş yerlerinin yoğunlukta olduğu; saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher caddesi üzerinde bir binanın duvarında saldırganın 'tobias-rathjen.de' isimli web sitesinin adının yazılı olduğunu tespit etti. Polislerin incelemesi sürüyor. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirtiliyor.

9 KİŞİYİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Almanya'nın batısındaki Frankfurt yakınlarında Hanau kasabasında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybederken Saldırgan Tobias R. annesini de öldürüp intihar etti. Böylece olayda on bir kişi hayatın kaybetmiş oldu. Tobias R.'nin bir video çekip bunu YouTube'a yüklediği de öğrenildi.

SALDIRI DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞTİ

Kasabanın bağlı bulunduğu eyalet Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

VİDEO VE MEKTUP BIRAKTI

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektupta ve videoda Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

"ÜLKENİZDE GİZLİ ASKERİ ÜSLER VAR"

Kendi sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta yaklaşık 2 dakikalık videoyu paylaşan saldırganın, ABD'nin gizli toplumların kontrolünde olduğunu belirterek, Amerikalıları bunu yok etmek için savaşmaya çağırdığı görüldü.

Saldırganın videoyu, içinde dosyalar ve bir yatağın bulunduğu karanlık bir odada kaydettiği görüldü. İngilizce konuşan saldırgan videoda şunları söylüyor: "Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onları öldürüyor. Bu uzun zamandan beri oluyor. Uyanın, bu ülkenizdeki bir gerçek. Anaakım medyayı kapatın zira fikirleri dahi yok. Başka kaynaklara bakın ve önce okuyun. İkinci adım olarak da harekete geçin. Tespit edin ve kitleleri bir araya getirin, taşlayın. Bu kâbusu bitirmek için, Amerikan vatandaşı olarak bu sizin göreviniz. Şimdi savaşın."

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'da ırkçılık çok tehlikeli bir boyuta geldi. Artık merkez sağ ve sol partiler de ırkçı partilerden farklı bir tavır sergilemiyor. Burada esas bu ırkçılık nereye doğru gidiyor. Daha önce antisemitizm olarak vardı halen var. Şimdi İslam düşmanlığı şeklinde çıktı. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı birleşti. Türklere yönelik saldırılar Alman medyası tarafından hiç gündem getirilmiyor. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu durduramazsa çatışmaya başlarlar. Bu Avrupa'yı büyük bir kaosa götürür. Maalesef Avrupa örgüt olmaktan çıkıp aşırı akımların etkisinde olan bir Avrupa'ya doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"IRKÇI MOTİFLİ BİR SALDIRI"

Çavuşoğlu saldırıya ilişkin, "Resmi açıklamaları beklemek lazım. Arkadaşlarımızı da aradık bilgi topluyorlar. İlk gelen bilgilere göre ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor" dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden Almanya'daki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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