Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış
Haberler » Güncel » Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış - Haber

Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R'nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.

20.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:36
Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış

'nın kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R'nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R'nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.


15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla bıraktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler