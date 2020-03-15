Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı - Haber
Almanya, Berlin, Köln, Güncel

Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Almanya'daki camilerde, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı bildirildi.

15.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:54
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Genel merkezi Köln'de bulunan DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının toplumu tehdit edecek bir boyuta ulaşması, Federal Hükümetin tavsiye ve telkinleri sonucu yeni birtakım tedbirler alınması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Teşkilatımıza bağlı camilerimizde, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Bununla birlikte bu süreçte, şimdilik gerekli hijyen ve dezenfeksiyon şartları yerine getirilmesi kaydıyla, camilerimiz bireysel ibadete açık tutulacaktır." ifadesi yer aldı.

ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Almanya'da virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler arttırılıyor.

Schleswig-Holstein eyaleti, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'nde bulunan ve idaresi eyalete bağlı Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn adaları ile Nordstrand Yarımadası'nı turistler için kapattığını açıkladı.

Hamburg eyaleti, katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm etkinliklerin ve toplantıların yapılmasını yasakladı.

50'NİN ÜZERİNDEKİ KATILIMCININ YER ALACAĞI ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Başkent Berlin'de 50'nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken; 50'nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı.

Berlin'de hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen vaka sayısı 4 bin 838, virüsten ölenlerin sayısı ise 12 oldu.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Haber
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Sinan Gümüş: İnşallah milli takıma çağrılırım
Sinan Gümüş: İnşallah milli takıma çağrılırım
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Hülya Avşar Hande Soral Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:03:43. #1.15#