: Almanya'da polise bıçakla saldıran Türk öldürüldü

06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:59

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polise bıçakla saldırmaya çalıştığı açıklanan Türkiye kökenli 37 yaşındaki bir kişi vurularak öldürüldü.

Polis sözcüsü, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Pazar akşamı 19.30'da meydana gelen olayda adı açıklanmayan ve elindeki bıçağı arkasında saklayan kişinin, araçlarının yanında duran iki polis memuruna saldırmaya çalıştığını ve uyarıları dinlemeyince vurulduğunu söyledi.

SALDIRGANIN ŞİDDET SUÇUNDAN SABIKA KAYDI BULUNUYOR

Bild gazetesi, saldırganın önce araca bir cisim fırlattığını sonra da "Allahu Ekber" diye bağırarak polis memurlarının üzerine koştuğunu öne sürdü.

Gazete, saldırganın şiddet suçundan sabıka kaydı bulunduğunu yazdı.

Gelsenkirchen'de Türkiye kökenli 37 yaşındaki kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü yer

FRANSIZ BASINI İDDİALARI YALANLADI

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan polis sözcüsü ise saldırganın "Allahu Ekber" şeklinde bağırdığı yönündeki iddialar için "söylenti" ifadesini kullandı.

FRANSA'DA DA BİR KİŞİ VURULMUŞTU

Deutsche Welle'ye göre Almanya, ABD'nin Cuma günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra "terör tehdidi" seviyesini yükseltmişti.

Pazar günü Fransa'nın doğusundaki Metz kentinde "Allahu Ekber" diye bağırarak elindeki bıçakla polis memurlarının üzerine koştuğu belirtilen bir kişi vurulmuştu.

Saldırganın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Cuma günü de Paris'te bıçakla bir kişi öldüren, iki kişiyi de ağır yaralayan bir saldırgan vurularak öldürülmüştü.

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