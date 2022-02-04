Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı - Haberler
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Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

İhlas Haber Ajansı, Sinan Karamurat - Güncel
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Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı Böll-Gesamtschule okuluna, silahlı bir kişinin girdiği yönünde yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis olay yerine geldi.

- Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı

KÖLN - Böll-Gesamtschule okuluna, silahlı bir kişinin girdiği yönünde yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis olay yerine geldi.

Almanya'nın Köln kentinin Chorweiler semtinde bulunan Heinrich-Böll-Gesamtschule okulunda silahlı saldırgan ihbarı yapıldı. İhbarın ardından okul bölgesine gelen çok sayıda polis, hem okulun içinde hem de çevrede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Okulda güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerin sınıf sınıf tahliyesinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Endişeli bir şekilde okulun yakınında bekleyen öğrencilerin ebeveynleri için ise okul yakınında bir irtibat noktası kuruldu.

Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

İhlas Haber Ajansı / Sinan Karamurat - Güncel

Heinrich Böll, Almanya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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