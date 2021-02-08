Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

08.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:54

Kar manzaraları ve buz tutan nehirden görüntüler Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor BERLİN (AA) – Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar manzaraları ve buz tutan nehirden görüntüler Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

BERLİN (AA) – Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir İstifa Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 20:54:18. #1.15#
title