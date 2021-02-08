Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
08.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:54
Kar manzaraları ve buz tutan nehirden görüntüler Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor BERLİN (AA) – Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar manzaraları ve buz tutan nehirden görüntüler Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
BERLİN (AA) – Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş