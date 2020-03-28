Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın - Haber
Koronavirüs, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel

Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek gösterilen Almanya'da doktorlar birliğinin 410 bin doktora, "Hastaların durumuna göre seçim yaparak müdahale edin" tavsiyesinde bulundu.

28.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:01
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın

Dünya koronavirüs salgını ile sarsılırken, Almanya'da 7 ayrı doktorlar birliği ülkedeki yaklaşık 410 bin doktora, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin kullanılmasında karar verilecek kriterler için 11 sayfalık bir kılavuz yayınladı.

İYİLEŞME ORANI YÜKSEK OLANLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Toplum vicdanını kanatan kararlara göre, klinik başarı sağlanma ihtimali olmayan hastalara bakılmayacak. Onların yerine, başarı oranı yüksek olanlar acil ya da yoğun bakıma alınacak.

ARTAN VAKALARI GEREKÇE GÖSTERDİLER

25 Mart'ta yayımlanan raporun girişinde, "Kapasite artırımına rağmen, aşırı artan vakalar nedeniyle, yoğun bakım ve acilde nasıl bir karar verileceğine ilişkin yeni durumlar ortaya çıktı" deniliyor.

Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
İşte gönderilen talimattan bir bölüm

MADDE MADDE SIRALANDI

Tıp Etiği Akademisi ile birlikte alındığı belirtilen kararlarda, "Ölüme doğru gidiş başlamış ve durdurulamıyorsa, hasta tıbbi müdahalelere cevap vermiyorsa, yaşam sadece yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyorsa, hasta yoğun bakımı reddediyorsa, bu hastaların yerine klinik olarak başarı sağlanabilecek vakaların tedavisinin yapılmalı" ifadeleri yer aldı.

Klinik olarak başarı sağlanamayacak durumlar ise şöyle sıralanıyor: "Devam eden ağır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar. Buna eşlik eden akut organ yetmezliği. Covid-19'u tetikleyen ya da tedavisini zorlaştıran başkaca hastalıklar veya belirtileri. Çok çeşitli hastalıkların bulunması. Kronik organ yetmezliği, ağır organ hasarları ve diğer verilerin kötü sonuçlar vermesi."

Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın

Haberin Videosu:

Koronavirüsün etkili olduğu Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti Haber
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor Haber
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haber
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
'Virüs sadece yaşlıları öldürüyor' tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi Haber
"Virüs sadece yaşlıları öldürüyor" tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Haber
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi Haber
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Kalben Dilek Yaman Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Yılmaz Vural Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:06:19. #1.15#
title