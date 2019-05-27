Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde 3 Türk Kökenli Aday Milletvekili Seçildi

Almanya'da yüzde 61,4 katılımla gerçekleşen AP seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı. Almanya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İsmail Ertuğ, Engin Eroğlu ve Özlem Alev Demirel milletvekili seçildiler.

Seçimlerde Almanya'da iktidarda bulunan CDU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ağır oy kaybı yaşadı. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU, yüzde 7,5 oy kaybetmesine rağmen yüzde 22,6 ile birinci parti çıktı. AP'de sahip olduğu 29 sandalyeden 6'sını kaybeden CDU, gelecek 5 yıl Brüksel'de 23 milletvekiliyle temsil edilecek. CDU'nun Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de yüzde 6,3 oy alarak 6 milletvekili çıkardı. Böylelikle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin toplam oyu 28,9 oldu.

AP'YE ALMANYA'DAN 3 TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ

Daha önce 2 dönem AP'de milletvekili olan İsmail Ertuğ, SPD'den bir kez daha, Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden Engin Eroğlu ve Sol Parti'den Özlem Alev Demirel ise ilk kez milletvekili seçildiler.

Özlem Alev Demirel

1984 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Öğretmen olan babası Kenan Evren'in yaptığı 1980 darbesine karşı çıktığı için tutuklandı, işkence gördü. Özlem Alev Demirel, 5 yaşındayken Almanya'ya iki ağabeyi ve anne ile babasıyla politik göçmen olarak gitti.Almanya'da Alman ve göçmenlerin eşit haklara sahip olmasını savunan DİDF Federasyonun gençlik kollarında çalıştı. Almanya'da daha kaliteli bir eğitimi savundu. Göçmen çocukların okulda hakir görülmesine dışlanmasına karşı çıktı, eşitçe, sevgi içeren bir eğitim istedi.

Engin Eroğlu



Türk seçmenlerin ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) destek verdiği Engin Eroğlu, 1997 yılından beri aktif siyaset yapıyor.

İsmail Ertuğ

1975 yılında Almanya'nın Amberg kentinde doğdu. Ailesi 1972 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinden Almanya'ya göç etti.

Endüstriyel yönetim asistanlığını bitirdikten sonra sağlık sektörü iş yönetimi eğitimini tamamladığı Alman Merkezi Sigorta (AOK) şirketinde müşteri danışmanı olarak çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra, ticari servislerde stratejik danışman olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Temmuz 2009'da Alman Sosyal Demokratlar adına Avrupa Parlamentosu üyesi olarak seçildi. 2014'te tekrar bu görev için seçildi. Son olarak Mayıs 2019'da partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi.

SPD, TARİHİN EN KÖTÜ SONUCUNU ALDI

SPD'nin oyu ise 2014 seçimlerine göre yüzde 11,4 azalarak yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçti.

SPD, Almanya genelinde katıldığı seçimlerdeki en düşük oy oranını alarak tarihi hezimet yaşadı. SPD'nin AP'de milletvekili sayısı, 27'den 16'ya düştü.

YEŞİLLER OYLARINI İKİ KATINA ÇIKARDI

Almanya'da AP seçimlerinin galibi, oylarını hemen hemen iki katına çıkan Yeşiller oldu.

Seçimlerden zaferle ayrılan Yeşiller bir önceki seçime göre oylarını yüzde 9,8 artırdı ve yüzde 20,5 ile SPD'nin önünde ikinci parti oldu.

YEŞİLLER AP'DEKİ SANDALYE SAYISINI 11'DEN 21'E ÇIKARDI

Seçimlerde oylarını artıran diğer parti, aşırı sağcı popülist Almanya için Altternatif (AfD) partisi oldu. AfD, 2014'e göre oylarını yüzde 3,9 yükselterek yüzde 11 ile dördüncü parti oldu. AfD, AP'de 11 milletvekiliyle temsil edilecek.

Seçimlerde yüzde 5,5 oy alan Sol Parti ile yüzde 5,4'lük oran yakalayan Hür Demokrat Parti (FDP), 5'er milletvekili çıkardı.

KÜÇÜK PARTİLER DE AP'DE TEMSİL EDİLECEK

Seçim barajı bulunmayan Almanya'da 7 küçük parti de AP'ye milletvekili gönderecek. Yüzde 2,4 oy oranı olan "Die Partei" ile yüzde 2,2 oya sahip "Özgür Seçmenler" partisi, AP'ye 2'şer milletvekili gönderirken, Tierschutzpartei (Hayvanları Koruma Partisi), Piraten (Korsanlar), Aile Partisi, Ekolojik Demokrat Partisi (ÖDP) ve Volt Partisi, AP'de 1'er milletvekiliyle temsil edilecek. Yönetiminde Türklerin olduğu ve listede Türk ve göçmenlere de yer veren Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) partisi, yüzde 0,2 oy aldı ve milletvekili çıkarmadı.

Kaynak: AA