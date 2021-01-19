Almanya'da 3 milyon euroyu aşkın karantina ihlali cezası
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Almanya'da 3 milyon euroyu aşkın karantina ihlali cezası

19.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:28
Almanya'da 3 milyon euroyu aşkın karantina ihlali cezası

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı üç kentte karantina ihlali ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 bin 400 kişiye toplam 3 milyon 207 bin euroluk ceza kesildiği belirtildi.

Almanya'nın  Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı üç kentte karantina ihlali ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 bin 400  kişiye toplam 3 milyon 207 bin euroluk ceza kesildiği belirtildi.

 Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine  Duisburg, Aachen ve Düsseldorf kentlerinde koronavirüs kurallarına uymayanlara kesilen para cezası 3 milyon euroyu aştı. Son bir aylık koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamalara ve getirilen kurallara muhalefet edenlere en çok para 815 bin euro ile cezası Aachen kentine kesildi.Alman medyasında yer alan habere Aachen'ı 605 bin euro ile Essen kenti izlerken, en yüksek para cezası kesilen şehir sıralamasında 510 bin euro ile Düsseldorf üçüncü, 277 bin euro ile Bielefeld kenti de 4'üncü sırada yer aldı.

EN FAZLA İHLAL ESSEN'DE

Para cezalarının miktarı eyaletlere göre farklılık gösterirken, koroavirüs kurallarını en çok ihlal eden kentinde başında 3 bin 500 kişi ile Essen birinci, 2 bin 900 kişi ile Düsseldorf ikinci sırada yer aldı. Toplanan paraların belediyenin kasasına gireceği ifade edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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