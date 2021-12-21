Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u berber dostu Behçet Algan anlattı - Haberler
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u berber dostu Behçet Algan anlattı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Hamburg'da yaşayan Behçet Algan, Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz'un 35 yıllık tanıdığı ve kuaförü. Bir zamanlar Hamburg Belediye Başkanı olan Olaf Scholz ile Behçet Algan'ın özel bir dostlukları bulunuyor.

Hamburg'da yaşayan Behçet Algan, Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz'un 35 yıllık tanıdığı ve kuaförü. Bir zamanlar Hamburg Belediye Başkanı olan Olaf Scholz ile Behçet Algan'ın özel bir dostlukları bulunuyor. DW Türkçe'ye bu dostluklarını anlatan Algan, Scholz'ün zamanında lokantasının müdavimlerinden biri olduğunu ve "Olaf'ı bir aile ferdi olarak" gördüğünü söylüyor.

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