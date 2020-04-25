Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
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Angela Merkel, Volkswagen, Almanya, Dünya, Güncel, Haber

Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz gün makam aracı olarak Volkswagen'in en çok tercih edilen ticari araçlarından olan Transporter modelini tercih etmesi görenleri şaşırttı.

25.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:06
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti

Liderlerin kullandıkları makam araçları her zaman ilgi çeker ve merak uyandırır. Her gün binlerce tehdit alan isimler güvenlik için zırhlı ve lüks araçlar tercih ediyor. Ancak bazen de kullandıkları makam araçlarıyla şaşırtıyorlar.

MERKEL, TRANSPORTER SEÇTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz gün bindiği makam aracı görenleri şaşırttı. Özellikle sosyal medyada oldukça ilgi toplayan videoda; Merkel'in Almanya'nın en önemli üreticilerinden Volkswagen'in en çok satan ticari aracı Transporter'ı makam aracı olarak tercih ettiği görülüyor.

Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
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