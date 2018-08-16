Alman Sosyal Demokratlar, Öz Kayseri'yi Gezdi

SPD'li Hessen eyalet milletvekilleri Tobias Eckert ve Turgut Yüksel ile SPD-Wiesbaden Başkanvekili ve milletvekili adayı Dr. Patricia Eck, Öz Kayseri pastırmalarının Wiesbaden-Delkenheim'daki tesislerini ziyaret etti. Ziyarete, uzun yıllardır aktif bir SPD üyesi olan ve yaklaşık 20 yıldır Frankfurt Türk Film Festivali'nin organizasyonunu gerçekleştiren Hüseyin Sıtkı ile Turgut Yüksel'in yanında staj yapan Jonathan Kanbıçak da katıldı.

53 YILDIR TİCARET YAPIYOR

Öz Kayseri firması sahibi Hilmi Selçuk, kızı Serhan Ertürk ve torunu Sergen Ertürk'le birlikte SPD heyetine şirketin kuruluşundan bugüne kadar gelişmeler hakkında bilgi verdi. Almanya'ya 1961 yılında geldiğini ve 1965 yılından itibaren ticarete atıldığını belirten Hilmi Selçuk, "Almanya'daki Türklerin özellikle gıda sektöründe yaşadığı sıkıntıları görünce, Frankfurt Hali'nde toptancılık yapmaya başladık. 1997 yılından itibaren de orijinal Türk usulüne göre pastırma ürettik. 2003 yılından bu yana Alman Tarım Birliği'nin 'Altın Kalite' ödülleri de çabalarımızın boşa gitmediğinin göstergesidir" dedi.

Mali İşler Müdürü Serhan Ertürk, 28 Ekim seçimlerinde eyalet milletvekili adayı olan Dr. Patricia Eck'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SATIŞLAR SADECE TOPTANCILARA

Hilmi Selçuk'un kızı ve şirketin Mali İşler Müdürü Serhan Ertürk de özellikle hijyene verdikleri önem ve geliştirdikleri kendi kontrol sistemleri sayesinde resmi denetimlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadığını dile getirerek, ürün çeşitleri hakkında bilgi verdi. Avrupa genelinde sadece toptancılara ve market zincirleri olan firmalara satış yaptıklarını vurgulayan Ertürk, "Firmamızda 40 kişi çalışıyor. 3000 metrekare civarında bulunan tesisimizin 1900 metrekarelik bölümü üretim alanı olarak kullanılıyor. Orijinal Türk ürünlerini Alman standartlarına uygun üretiyoruz" dedi.

Dr. Patricia Eck, Turgut Yüksel, Jonathan Kanbıçak, Hilmi Selçuk, Sergen Ertürk, Tobias Eckert, Hüseyin Sıtkı (soldan sağa).

ÜRÜNLER ÇOK LEZZETLİYDİ

Hessen Eyalet Milletvekili, SPD Meclis Grubu Ekonomik Politika Sözcüsü Tobias Eckert ve Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel ile SPD Wiesbaden Başkanvekili ve ekim ayında yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olan Dr. Patricia Eck, Almanya'da başarılı göçmen kökenli işletme sahipleri olduğunu vurgulayarak, "Kendi bölgemizde bulunan Öz Kayseri firmasının başarı öyküsünü duyduğumuzda şirketi tanımak, bölgemizdeki sosyal etkinliklere verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür etmek istedik. Bugün bize ikram edilen ürünler de çok lezzetliydi" dedi.