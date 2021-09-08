Alkollü sürücüden polise: "Hadi beni kelepçele"
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Alkollü sürücüden polise: "Hadi beni kelepçele"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücüden polise: "Hadi beni kelepçele" Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2.4 promül alkollü çıkan sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti.

Alkollü sürücüden polise: "Hadi beni kelepçele"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2.4 promül alkollü çıkan sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araç sürücüsü Bayram K.'nın kontrolleri yapıldı. Alkolmetre testi yapılan sürücünün 2.4 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Cezanın ardından ifadesi alınmak üzere polis otosuna alınmak istenen sürücü, binmemekte direndi. Polisin uyarısına cevap veren sürücü Bayram K., "Hadi beni kelepçele. Kelepçele." diyerek ısrar etti. Zorlukla ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü sürücüden polise: 'Hadi beni kelepçele'
Alkollü sürücüden polise: 'Hadi beni kelepçele'
Alkollü sürücüden polise: 'Hadi beni kelepçele'
Alkollü sürücüden polise: 'Hadi beni kelepçele'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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