Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı
Balıkesir'de 190 promil alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü aracıyla kontrol noktasında bulunan iki otomobile ve görevli polis memuruna çarptı. Kaza sonucu biri polis memuru olmak üzere altı kişi yaralandı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 190 promil alkollü olduğu iddia edilen T.H aracıyla denetim yapan ekiplerin yol kenarında oluşturdukları kontrol noktasındaki iki araca ve o an görev yapan polis memuruna hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 EMF 23 otomobil ile 06 HC 8426 plakalı kapalı kasa kamyonet de birbirine girdi.
Kazada; olay mahallinde denetim görevi yapan trafik polisi Ö.A., sürücü T.H ve henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden kurtarırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Gömeç ve Ayvalık Devlet Hastanelerine kaldırılarak müşahede altına alındı.
YARALI POLİS MEMURU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Ö.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikeyi ise atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Videosu: Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı
-
İCKI TUM KOTULUKLERIN SORUMLUSUDUR !!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ömür boyu trafikten men ve kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Alkollü araç kullanan, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanıp ceza almadıkça düzelmez bu işlerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Bizim sarhoş abimizde sokakta aydınlatma direğine çarpıp devirmişti. aracından inip bağırmaya başladı ''kim koydu bu direği buraya, direk benim arabama nasıl çarpar'' o gece gülmekten ölmedik ama çok güldük. :DDDCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sarhoş yolunu şaşırmışCevap Yaz 2 Yayından Kaldır