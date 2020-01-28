Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi
Haberler » Güncel » Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi - Haber

Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi

Isparta'da alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücü, cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi.

28.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:27
Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi

'da alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücü, cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi.

'nde 14 Ocak'ta Mehmet Altın (45) hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Altın, alkollü olmadığını ispatlamak için hastanede yaptırdığı kan testiyle Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, bin 128 lira cezayı ve ehliyete el konulması kararını iptal etti.

Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını durduran polise, kontrol sırasında, alkol kullanmadığını söylediğini belirtti.

Polisin, haklarını hukuk yoluyla arayabileceğini belirttiğini ifade eden Altın, "Ehliyetime el konuldu. Hızlı şekilde hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Ertesi gün mahkemeye başvurdum. Başvurumdan sonra haklılığım anlaşıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler