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Alkol ve uyuşturucu için özel denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkol ve uyuşturucu için özel denetim

Malatya'da polis tarafından sürücüler üzerinde alkol ve uyuşturucu konusunda 3 günlük özel denetim yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından sürücüler üzerinde alkol ve uyuşturucu konusunda 3 günlük özel denetim yapıldı. Kontrollerde 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe trafik birimleri sorumluluk güzergahlarında günlük 15 ekip 28 personelin katılımıyla 3 gün boyunca alkol ve uyuşturucu konusunda özel denetim yapılarak, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 888 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, çeşitli ihlallerden toplam 97 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MALATYA

Alkol ve uyuşturucu için özel denetim

Alkol ve uyuşturucu için özel denetim

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