MALATYA (İHA) - Alışveriş merkezi inşaatında yaralı halde bulundu

MALATYA Malatya'da bir alışveriş merkezinin devam eden inşaat alında yaralı halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, eski YİMPAŞ yerleşkesi alanında yerde yatan bir kişiyi gören şantiye yetkilileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.