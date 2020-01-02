: Alişan "Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz" iddiası üzerine çileden çıktı: Hesap sormazsam adam değilim

02.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:30

Ünlü şarkıcı Alişan, "Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke'nin fethi kutlu olsun" dediğini iddia eden hesaba ateş püskürdü. Alişan, " Bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim" dedi.

OĞLUNUN İLK DOĞDUĞU ANI PAYLAŞTI

Yılbaşını hayranlarıyla karşılayan ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla da bir yıl boyunca en mutlu oldukları anlarını yeni takipçilerinin beğenisine sundu. Geçtiğimiz yıl ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Alişan, oğlu Burak'ı kucağına aldığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Benim için 2019'un özeti bu fotoğraflar. Hiç bitmesini istemediğim bir yıldı. İnşallah 2020 hepimiz için çok daha mutlu,çok daha sağlıklı,çok daha güzel bir yıl olur. Mutlu yıllar" notunu düştü.

"BUNLAR MÜSLÜMAN DEĞİL"

Ancak ünlü şarkıcının Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilenbir söz üzerine tadı kaçtı. Bir magazin sayfası Alişan'ı yılbaşı kutlayan Müslümanlar için "Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke'nin fethi kutlu olsun" dediğini iddia eden paylaşım yaptı. Bunun üzerine sosyal medyadan linç yiyen Alişan, paylaşımın kendisine ait olmadığını söyleyerek söz konusu iddialara ateş püskürdü.

"HESABINI SORMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı "Kaç kişisiniz? Kime çalışıyorsunuz? Amacınız ne? bilmiyorum ama, bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim? Edilen hakaretleri, küfürleri de silebiliyor musunuz? Ben gerçek dışı değil, gerçekten mahkemeye verdim bile sizi! Hakime savcıya anlatırsınız, biz gerçek dışı şeyler yazıp insanlara hakaret ettiriyoruz sonra da eğleniyoruz okuyup dersiniz!"

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