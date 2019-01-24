Alişan Sitem Etti: Bazı Gerizekalılar Böyle Bir Şey Yapmış
Ünlü şarkıcı Alişan, doğacak oğlu adına açılan sahte hesaplara isyan ederek, "Bazı gerizekalılar böyle bir şey yapmış. Biz buna karşıyız, sosyal medya televizyon tarzı şeylerden uzak durmasını istiyoruz oğlumuzun." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Alişan doğacak oğlu adına açılan sahte hesaplara isyan ederek, "Bazı gerizekalılar böyle bir şey yapmış. Biz buna karşıyız, sosyal medya televizyon tarzı şeylerden uzak durmasını istiyoruz oğlumuzun." ifadelerini kullandı.
"KEL Mİ OLACAK MERAK EDİYORUZ"
Alişan ile hamile eşi Buse Varol çifti bir mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Doğuma az kaldığını söyleyen Alişan, "Bebeğimizi kucağımıza almak için heyecanla bekliyoruz. Bakalım kime benzeyecek oğlumuz? Gözleri ne renk olacak? Kel mi olacak diye merak ediyoruz" diyerek eşi Buse Varol'u güldürdü.
"GERİ ZEKALILAR OĞLUM ADINA HESAP AÇMIŞ"
Alişan doğacak çocukları adına sosyal medyada sahte hesaplar açıldığını söyleyerek sitem etti. Şarkıcı, "Bazı gerizekalılar böyle bir şey yapmış. Biz buna karşıyız, sosyal medya televizyon tarzı şeylerden uzak durmasını istiyoruz oğlumuzun" dedi.
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Ulke satılmış bizene Ali midir şan mıdır,Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bunları tepemize cikardilarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Da kurtulsak artıkCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Hayatımda bu kadar samimiyetsiz ve karaktersiz bir kro daha görmedim.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BiR KIRO DAHA GELiYOR YOLDACevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır