Alişan Sitem Etti: Bazı Gerizekalılar Böyle Bir Şey Yapmış

Ünlü şarkıcı Alişan doğacak oğlu adına açılan sahte hesaplara isyan ederek, "Bazı gerizekalılar böyle bir şey yapmış. Biz buna karşıyız, sosyal medya televizyon tarzı şeylerden uzak durmasını istiyoruz oğlumuzun." ifadelerini kullandı.

"KEL Mİ OLACAK MERAK EDİYORUZ"

Alişan ile hamile eşi Buse Varol çifti bir mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Doğuma az kaldığını söyleyen Alişan, "Bebeğimizi kucağımıza almak için heyecanla bekliyoruz. Bakalım kime benzeyecek oğlumuz? Gözleri ne renk olacak? Kel mi olacak diye merak ediyoruz" diyerek eşi Buse Varol'u güldürdü.

"GERİ ZEKALILAR OĞLUM ADINA HESAP AÇMIŞ"

Alişan doğacak çocukları adına sosyal medyada sahte hesaplar açıldığını söyleyerek sitem etti. Şarkıcı, "Bazı gerizekalılar böyle bir şey yapmış. Biz buna karşıyız, sosyal medya televizyon tarzı şeylerden uzak durmasını istiyoruz oğlumuzun" dedi.