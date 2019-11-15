Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'ün müziğe dönmesine tepki: O çok döner

15.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:56

Ünlü türkücü Alişan, önceki gün oğlu Burak ile Nişantaşı'na giderek güzel havanın tadını çıkardı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Alişan, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine eskiden dost olduğu ancak şimdi arasının kötü olduğu Mahsun Kırmızıgül hakkında konuştu.

"MAHSUN KIRMIZIGÜL BAKTI PARA YOK YİNE DÖNER"

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Alişan ile Mahsun Kırmızıgül'ün 20 yıl önce arası açıldı. Yıllardır küs olan ikili, birbirinin adını duymaya bile tahammül edemiyor. Alişan, habercilerin "Müzik hayatına geri dönüyormuş, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna önce yanıt vermek istemedi. Israrlar üzerine konuşan Alişan ise "Sevmediğim için hakkında konuşmak istemiyorum aslında. Ama Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, ertesi gün başka yere. Baktı para yok, hop yine döner. Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık" dedi.

"HAYRANLARINI ÜZERİME SALMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ"

Posta'da yer alan habere göre: Kırmızıgül hakkında sert sözler söyleyen Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "Benim hayatımda hiçbir yeri yok. Ne sevgi duyarım, ne saygı. Zamanında beni, hayranlarını üzerime salmakla tehdit etmişti"

"BABAMA SAYGISIZLIK YAPAN KİM OLURSA OLSUN AFFETMEM"

Alişan katıldığı bir programda Mahsun Kırmızıgül ile arasında yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Mahsun Kırmızıgül birkaç sene önce bir düğünde bir babama bir saygısızlık yaptı. Ben babama bir saygısızlık yaparsa bu Mahsun Kırmızıgül değil bu kim olursa olsun bunu affetmem. Ya Mahsun Kırmızıgül bizim evimize girip çıkan birisi daha önceki senelerde. Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.

Sokakta tanımadığımız birisi bile gelse bir hayranın bile gelse Alişan Bey babam dese hani elini öperim. Saygı gösteririm falan. Bunu göremedim ondan ve çok fazla sinirlendim. Hatta o gün orada hani zor tuttular beni öyle söyleyeyim. Yakın bir arkadaşımızın düğün olmazsa başka şeyler de olabilirdi.

Onun şöhreti, parası, ne bileyim hayatı hiçbiri beni ilgilendirmiyor ve ben ona da o zaman söyledim. Yani karşında 22-23 yaşındaki Alişan değil şu anda 42 yaşında bir adam var ve benim babama saygılı olmak zorundasın. Bundan sonra da benim hayatımda hiçbir zaman yeri olmayacak saygı da duymayacağım, sevgide duyacağım."