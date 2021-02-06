Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
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Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu

06.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:26
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu

Yeni doğan kızının fotoğrafını sadece yakın arkadaşlarına yollayan Alişan, bebeğinin fotoğrafının Instagram'dan paylaşılmaya başlandığını görünce adeta çılgına döndü.

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol'un ikinci bebekleri Eliz, bugün dünyaya geldi. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Alişan, kızının sadece ayaklarını paylaşarak yüzünü gizledi.

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Alişan, kızının fotoğrafını sadece yakın arkadaşlarına yolladı. Gönderdiği fotoğrafın kısa sürede Instagram'da paylaşılmaya başlandığı gören şarkıcı adeta şoke oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alişan, "En yakınlarım bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum oda alıyor hikayesine atıyor. Ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde. Yazık olsun sana" diyerek sitem etti.

Alişan'ın yeni doğan bebeğinin fotoğrafını kimin yaydığı ise henüz bilinmiyor.

Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
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