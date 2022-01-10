Alişan'dan heyecanlandıran açıklama

Valeye verdiği aracını beklerken basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Alişan, "19 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacağım. Kendi koreografimi hazırlıyorum. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir şov olacak. 1996 yılından başlayıp günümüze ulaşacak bir gösteri..." ifadelerini kullandı.

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