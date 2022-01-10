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Alişan'dan heyecanlandıran açıklama

Alişan'dan heyecanlandıran açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Alişan, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Alişan, sevenlerini heyecanlandıran bir açıklamada bulundu

Valeye verdiği aracını beklerken basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Alişan, "19 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacağım. Kendi koreografimi hazırlıyorum. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir şov olacak. 1996 yılından başlayıp günümüze ulaşacak bir gösteri..." ifadelerini kullandı.

Alişan'dan heyecanlandıran açıklama

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