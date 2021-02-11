Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alina Boz hangi dizide oynuyor?
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Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alina Boz hangi dizide oynuyor?

11.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:21
Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alina Boz hangi dizide oynuyor?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Burak Deniz ile başrolü paylaşan Alina Boz merak konusu oldu. Peki, Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alina Boz hangi dizide oynuyor? Alina Boz hayatı ve biyografisi nedir?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı'da oynayan Alina Boz araştırılmaya devam ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'daBurak Deniz ile başrolü paylaşan Alina Boz merak konusu oldu. Peki, Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alina Boz hangi dizide oynuyor? Alina Boz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz (d. 14 Haziran 1998, Moskova, Rusya), Anne tarafından Rus ve baba tarafından Türk olan oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim görmüştür.

ERKEN YAŞAMI

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alina Boz hangi dizide oynuyor?

KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. 2014 yılında çalıştı. Paramparça dizisinde Hazal olarak, oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

Dizi;

Aşk 102

Maraşlı

Aşk 101

Elimi Bırakma

Vatanım Sensin

Sevda'nın Bahçesi

Paramparça

Cesur Hemşire

Film;

Bölük

Kaçma Birader

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