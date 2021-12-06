Aliağaspor FK, Salihli Deplasmanında Galip Geldi

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 6.Haftasında deplasmanda Salihli Belediyespor'a konuk olan lider Aliağaspor FK, rakibini tek golle mağlup etti. Sahadan 3 puan ile ayrılan Aliağa temsilcisi 9.Bölge 2.Grupta puanını 15'e yükselterek liderliğini korudu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, ilk yarıda bulduğu net pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Aliağa temsilcisi 48.Dakikada Hakan Çakır'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi.

HAKEMLER: Berkay Ağış, Ferhat Çiftçi, Mehmet Burak Duran

STAT: Ramiz Turan Stadyumu

SALİHLİ BELEDİYESPOR: Hasan Daş, Bahri Yıldırım, Süleyman Burak Zaimler, İbrahim Aslan, Muhammed Enes Kapçak, Hakan Ateş, Emirhan Özcan, Sercan Yılmaz, Ümit Yılmaz, Erman Erten (Dk 68 Halil Çöl), Görkem Çelik

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Levent Aktuğ, Alper Sürücü, Bilal Hallaçlar, Hakan Çakır, Barış Tenşi (Dk 86 Abdullah Çınar), Timurcan Gök, Sergen Ekinci (Dk 86 Abdullah Altıntaş), Furkan Yıldırım (Dk 71 Ali Şentürk) , İlker Ataseven (Dk 55 Murat Arslan), Batuhan Doğrukıran (Dk 55 Tayfur Emre Yılmaz)

SARI KARTLAR: Dk 35 Sercan Yılmaz, Dk 85 İbrahim Aslan, Dk 90 Emirhan Özcan(Salihli Belediyespor) - Dk 45+2 İlker Ataseven, Dk 90 Tayfur Emre Yılmaz (Aliağaspor FK)

GOL: Dk 48 Hakan Çakır (Aliağaspor FK)

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