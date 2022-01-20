Aliağa'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Haberler
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Aliağa'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Aliağa'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Saka Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Ç.Y. idaresindeki 34 RH 3680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aştıktan sonra su kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, araç çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Aliağa'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Aliağa'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Aliağa'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Aliağa, İzmir, su, 3. Sayfa, Haber

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