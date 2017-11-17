Aliağa Belediyesinden Mevlid Kandiline Özel Program

Aliağa Belediyesi, ilçede Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandiline özel bir program hazırladı.



Aliağa ilçesinde, Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandiline özel bir dizi programların gerçekleştirileceği bildirildi. 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 20.30'da Enka Salonunda başlayacak programa, Dünya Ezbere Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Eğitimci Yazar Hafız Selman Okumuş ile birlikte Dünya Kur-an okuma 1.'si Hafız Mutasımbillah, Dünya Kur-an okuma 1.'si Hafız Remzi Er, Dünya Kur-an okuma 1.'leri Faruk Şahin ve Muharrem Şahin'in konuk olacağı duyuruldu. Kuran-ı Kerim'in okunacağı, farklı etkinliklerinde gerçekleştirileceği programlarda ayrıca konuklar, ilahi ve kasidelerde dinleyecek. - İZMİR