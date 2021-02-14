Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti güzel haberi böyle duyurdu

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti, 2019 yılında kızları Narin'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve babalık duygusunu tatmıştı.

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti, 2019 yılında kızları Narin'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve babalık duygusunu tatmıştı.

"FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"

Nazlı Kurbanzade bugün yaptığı paylaşıma "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek, hamile olduğunu duyurdu.

Çifte takipçilerinden çok sayıda "Tebrikler" mesajı yağdı.

'NARİN'İMİ SENİNLE BÜYÜTECEĞİM'

Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yapmıştı.

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narin'imi seninle büyüteceğim" yazmıştı.

Kaynak: Hürriyet