Ali Sunal'dan haber var
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Ali Sunal'dan haber var

20.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:30
Ali Sunal'dan haber var

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal " Ali ve Ezo'nun pozitif olduğunu öğrenince biraz panikledik.

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal " Ali ve Ezo'nun pozitif olduğunu öğrenince biraz panikledik. Çünkü Ezo yeni anne olmuştu, Nazlı ise hamile... Ali ve Ezo, kontrol amaçlı olarak ilk günden itibaren hastanede kaldılar. 2 gün önce eve geçtiler. Şimdi ikisi de çok iyi" dedi.

TEDAVİM BİTTİ

Ali Sunal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

 "FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"

Nazlı Kurbanzade 14 Şubat'ta yaptığı paylaşıma "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek hamile olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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