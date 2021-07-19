Ali Sunal, babası Kemal Sunal'a seslendi: Torunları üçledin canım babam
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Ali Sunal, babası Kemal Sunal'a seslendi: Torunları üçledin canım babam

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'a seslendi: Torunları üçledin canım babam
Hürriyet - Haberler | Magazin

Eşi Nazlı Sunal ve bebeği Nil'le fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, o karenin altına şöyle yazdı: "İkinci kez baba oldum. Nil'im ailemize katıldı.

Eşi Nazlı Sunal ve bebeği Nil'le fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, o karenin altına şöyle yazdı:

"İkinci kez baba oldum. Nil'im ailemize katıldı. Alışma, tecrübe falan hikayeymiş, heyecanım dorukta. Güzel karım, bana verdiğin bu harika çekirdek aile için ne desem, hissettiğimi anlatmak için az kalacak. Seni seviyorum."

Ali Sunal, paylaşımında babası merhum sanatçı Kemal Sunal'a da seslendi:

"Canım babam, iki kızım bir yeğenim oldu. Sen de torunları üçledin. Sakın merak etme seni tanıyarak, dinleyerek, seyrederek büyüyecekler. Biliyor musun Narin şimdiden fotoğrafını görünce 'dede' diyor. Seni seviyoruz. Gölgeni üstümüzden eksik etme melek babam."

Kaynak: Hürriyet

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