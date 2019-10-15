Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' oyunu ile Trump'ta
Ali Poyrazoğlu'nun oyunculuğunun yanında yönetmenliğini de üstlendiği, Laurent Baffie imzalı 'Tak Tak Takıntı' adlı oyun, 16 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.
Ali Poyrazoğlu, Melih Ekener, Eser Ali, Güneş Berberoğlu, Güneş Emir, Hasan Akdemir ve Aylin Dönmez'in rol aldığı oyunda saplantılarından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu keşfedenler, kurulu düzen hapishanesinden kurtuluyor ve içlerine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını yıkıyor.
Gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerden sıyırıp önümüze koyan 'Tak Tak Takıntı', göze görünmeyenin peşinde bir güldürü.
- İstanbul