Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Yavuz hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Yavuz hayatı ve biyografisi!

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Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Yavuz hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali İhsan Yavuz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Yavuz hayatı ve biyografisi! Ali İhsan Yavuz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ali İhsan Yavuz hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Yavuz hayatı ve biyografisi!

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Müftülüğünde memurluk, Sakarya Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptı. Halen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu sözcüsü olarak görev yapmaktadır.


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