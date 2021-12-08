Ali Atay'ın paylaşımı heyecanlandırdı! Hazal Kaya ikinci kez hamile mi?

Son olarak Misafir dizisinde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk bebeklerini de kucağına aldı. Kaya'nın şimdilerde ikinci hamile olduğu ileri sürüldü.

"ÇOK MUTLUYUM LAN"

Ali Atay Twitter üzerinden "Çok mutluyum lan" paylaşımını yaparken, oyuncu Hazal Kaya'nın ise eşinin bu Tweet'ine karşılık kalp emojisi göndermesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu konuşması da hamilelik iddiasını güçlendirdi. 31 yaşındaki Hazal Kaya, hamilelik iddialarına henüz bir açıklık getirmedi.

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