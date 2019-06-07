Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle plajın ilgi odağı oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki, gittiği Bodrum tatilinde yeşil bikinisiyle çok konuşuldu. Genç şarkıcıyı gören tatilciler cep telefonlarına sarıldı.

SAHİLDE BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatile gitti. Aleyna Tilki'nin sahilde bikinili fotoğrafları çekildi. Bu görüntülerin ardından Tilki, sosyal medyada 'kilolu' diye eleştirildi.

"BEN ALEYNA TİLKİ'YİM"

Bunun üzerine genç şarkıcı, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Tilki yorumlara "Boyumuz uzun, yanımızdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçülerine göre beni kıyaslamayın, bu Aleyna Tilki'ye özgü has ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki'yim" diyerek tepki gösterdi.

"RUHUMU SATMADIM"

Tilki, paylaşımının devamında "Fabrikadan çıkmış gibi görünecek kadar ruhum satmadım" notunu düştü.