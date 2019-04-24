Aleyna Tilki'ye İkizi Kadar Benzeyen Genç Kadın Herkesi Şaşırttı
Bir sosyal medya kullanıcısı geride bıraktığımız gün kendisini Aleyna Tilki'ye benzeten bir kızı kırmayarak onunla fotoğraf çektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan gencin Aleyna'ya benzerliği ise herkesi şaşırttı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini Aleyna Tilki zanneden kişiyle fotoğraf çektirerek hesabında paylaştı.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini Aleyna zanneden kızla çekilmiş fotoğrafını; "Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye" notuyla paylaştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Paylaşılan bu kare ve yapılan yorum kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken benzerliğin ne kadar fazla olduğuna dair çok sayıda paylaşım yapıldı.
Aleyna Tilki'nin kendisine kız kardeşinden bile çok benzeyen genç kız hakkında ne diyeceği ise merak konusu oldu.
YORUMLAR (3)
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TÜRKİYEDE ÜRETİM YOK ONU HABER ET SANAYI ALANI GELİŞMESİ İÇİN TARIM ALANLARI GELİŞMESİ İÇİN HABER YAP BANANESİ ALEYNADAN KARIN MI DOYURACAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ben bunu daha cok begendım daracıktır buCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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BOŞ İŞLERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır