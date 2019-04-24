Aleyna Tilki'ye İkizi Kadar Benzeyen Genç Kadın Herkesi Şaşırttı

Aleyna Tilki'ye İkizi Kadar Benzeyen Genç Kadın Herkesi Şaşırttı

Bir sosyal medya kullanıcısı geride bıraktığımız gün kendisini Aleyna Tilki'ye benzeten bir kızı kırmayarak onunla fotoğraf çektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan gencin Aleyna'ya benzerliği ise herkesi şaşırttı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini Aleyna Tilki zanneden kişiyle fotoğraf çektirerek hesabında paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini Aleyna zanneden kızla çekilmiş fotoğrafını; "Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye" notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Paylaşılan bu kare ve yapılan yorum kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken benzerliğin ne kadar fazla olduğuna dair çok sayıda paylaşım yapıldı.

Aleyna Tilki'nin kendisine kız kardeşinden bile çok benzeyen genç kız hakkında ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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