Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle Paris gecelerine aktı

25.09.2019 15:49

Geçtiğimiz günlerde tatil için Fransa'nın turistik şehri Paris'e giden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunuyor.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GECELERE AKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında pembe kıyafetleri ve "Popülerim" mesajıyla dikkat çeken Tilki, Paris gecelerine aktı. Başarılı şarkıcı siyah mini elbisesi ve kısa sarı saçlarıyla sokakları altını sütüne getirdi. Yıldız şarkıcı, farklı imajıyla "Gece başka, gündüz başka" yorumlarına sebep oldu.

AHMET KAYA'NIN MEZARINA BIRAKTIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Genç yıldız son olarak Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notla gündeme gelmiş, hatıra defterine düştüğü not Twitter'da büyük ses getirmişti.



